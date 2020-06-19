«Вы торгуете будущим страны и вашего несчастного Гном Гномыча». Навальный ответил на претензии Плющенко

Политик Алексей Навальный ответил на претензии спортсмена Евгения Плющенко, пожаловавшегося на нападки на свою семью в интернете.

Ранее 15 июня фигурист опубликовал в своем инстаграме ролик с призывом участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. В нем также снялась его супруга, музыкальный продюсер Яна Рудковская и сын Александр, которого в семье и на публике называют Гном Гномычем.

Навальный оставил под видео комментарий, в котором назвал Плющенко и Рудковскую «алчными бессовестными родителями». В ответ спортсмен сказал, что ему стыдно жить в одной стране с Навальным и предложил «обсудить все вопросы по-мужски».

Вечером 18 июня основатель Фонда борьбы с коррупцией еще раз ответил Плющенко в эфире своей еженедельной программы «Россия будущего» на ютьюбе.

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«Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем… Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать — вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, чтоб вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь. Вы мало того, что торгуете будущим всей страны — вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча. Если вы такой беспринципный человек, который берет деньги за политическую рекламу, зачем вы ребенка своего туда суете? — заявил Навальный. — Вы говорите „Оставьте нас в покое“. Да никто и не нападает на вашу семью. Все просто хотят еще раз обратить внимание на то, что когда родители беспринципные и алчные — страдают, к сожалению, их дети».