В Москве на главных торговых улицах за время карантина закрылись более 100 магазинов и ресторанов
За время действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, только на 18 главных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование 2ГИС.
Режим самоизоляции, по данным сервиса 2ГИС, не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.
Однако, говорится в исследовании, с конца марта по начало июня на главных торговых улицах открылись 39 новых заведений. Так что общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось лишь на 3%.
Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.
Больше всего магазинов и ресторанов как в абсолютных, так и в относительных значениях, прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате.
С конца марта по начало июня в Москве, как и многих других субъектах России, действовали ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В рамках ограничительных мер была запрещена работа магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, и заведений общественного питания — они работали только на доставку и на вынос.