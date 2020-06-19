В Белоруссии возобновились акции против задержаний политиков и активистов

В Минске и других городах Белоруссии возобновились акции в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. Об этом сообщают «Радио Свобода» и tut.by.

Люди выстроились в «цепь солидарности» в том числе в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске. В Белоруссии 19 июня — последний день сбора подписей за кандидатов для участия в президентских выборах, которые назначены на 9 августа.

Гомель, акция протеста 19 июня 2020 года TUT.BY

В Минске, как передает «Радио Свобода», ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости.

В Гомеле задержали члена инициативной группы по сбору подписей за одного из кандидатов, пишет tut.by.

Команда задержанного 18 июня кандидата Виктора Бабарико, которого называют основным конкурентом Александра Лукашенко, опубликовала его заранее записанное обращение. Сам Бабарико находится в СИЗО.

В обращении он предлагает провести в Белоруссии референдум об изменении Конституции. По его словам, следует вернуть Конституцию 1994 года, которая предусматривает ограничение президентских сроков.

Обращение кандидата Бабарико Виктор Бабарико

На момент выхода новости акции в городах Белоруссии продолжались. Аналогичная акция 18 июня прошла в Минске, по данным правозащитного центра «Весна», в ней участвовали больше двух тысяч человек.

Кроме Бабарико, в Белоруссии еще в конце мая задержали блогера Сергея Тихановского (в президентской гонке участвует его жена) по делу о насилии в отношении сотрудников милиции.