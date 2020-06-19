«Сочи» обыграл молодежный состав «Ростова» со счетом 10:1

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

За «Ростов» играли футболисты молодежной команды, поскольку основной состав с 17 июня находится на карантине после того, как у шестерых игроков обнаружили коронавирус.

«Ростов» просил «Сочи» перенести игру, но получил отказ. Самому старшему игроку молодежной команды 19 лет, самому младшему — 16.

Первый и единственный гол «Ростов» забил на первой минуте матча.

Как отмечает Sports.ru, 10:1 — самая крупная победа в истории РПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Зениту», обыгравшему 8:1 «Луч-Энергию» 5 октября 2008-го и «Торпедо» 9 августа 2014 года с таким же счетом.

Если бы «Ростов» отказался от игры, то получил бы автоматическое техническое поражение 0:3, сообщал Sports.ru.

РПЛ 19 июня возобновилась матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» в Самаре, игры прерывали из-за эпидемии COVID-19. Россия стала единственной страной в Европе (кроме Белоруссии, которая чемпионат не останавливала), где на игры сразу пустили болельщиков. Стадионы разрешили заполнять не более чем на 10%, а все болельщики должны носить маски.