Футболистов «Ростова» отправили на карантин, но команде все равно придется играть с «Сочи». Против Кокорина на поле выйдут подростки

Валерий Матицын / ТАСС / Vida Press

Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» подтвердили, что матч между командами в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги состоится, как и было запланировано, вечером 19 июня.

Ранее проведение игры было под вопросом, поскольку у шестерых игроков основного состава «Ростова» обнаружили коронавирус — из-за этого все футболисты с 17 июня были отправлены на карантин. «Ростов» просил «Сочи» перенести игру, но получил отказ.

Из-за этого за «Ростов» в матче будут играть футболисты молодежной команды. Самому старшему из них — 19 лет, самому младшему — 16. Руководить командой будет старший тренер молодежного состава Заур Тедеев, так как весь тренерский штаб «Ростова» также находится на карантине.

Карантин основного состава «Ростова» продлится две недели — в этот период клуб, помимо матча с «Сочи», должен будет сыграть с «Краснодаром» и «Арсеналом». Как предполагает Sports.ru, именно с этим связано решение клуба выставить молодежный состав, а не отказаться от игры и получить автоматическое техническое поражение 0:3 — в случае неявки на вторую игру по регламенту РПЛ «Ростов» могут вообще снять с турнира.

В первой половине текущего чемпионата «Сочи» сам попадал в похожую ситуацию — в конце ноября 2019 года больше десяти игроков и сотрудников клуба заболели ангиной, что поставило под угрозу участие команды в матче с «Оренбургом». Тогда «Оренбург» согласился перенести матч, и он в итоге был сыгран в феврале.

Представители самой Премьер-лиги официально никак не высказывались по поводу предстоящего матча.

Российский чемпионат возобновляется 19 июня после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Планируется, что все оставшиеся 120 матчей восьми туров будут сыграны до 22 июля.

Григорий Левченко