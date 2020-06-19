В России 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» в Самаре возобновилась футбольная Премьер-лига, прерванная из-за пандемии коронавируса. Россия стала единственной страной в Европе (кроме Белоруссии, которая вообще не прерывала чемпионат), где на игры сразу пустили болельщиков — при этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%, а все сидящие на трибунах должны носить маски.

Анна Шаймарданова / ФК «Крылья Советов» / AFP / Scanpix / LETA