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В России возобновилась прерванная из-за коронавируса футбольная Премьер-лига — и туда сразу пустили болельщиков. Фотография
16:24, 19 июня 2020
Источник: Meduza
В России 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» в Самаре возобновилась футбольная Премьер-лига, прерванная из-за пандемии коронавируса. Россия стала единственной страной в Европе (кроме Белоруссии, которая вообще не прерывала чемпионат), где на игры сразу пустили болельщиков — при этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%, а все сидящие на трибунах должны носить маски.
Анна Шаймарданова / ФК «Крылья Советов» / AFP / Scanpix / LETA
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