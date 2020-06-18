Путин опубликовал статью о Второй мировой войне. Он назвал законным присоединение балтийских стран к СССР

В американском издании вышла статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Статья называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». В ней Путин рассуждает о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и .

Как отмечает «Медиазона», Путин, в частности, написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и « международному и государственному праву того времени».

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент России сообщил в декабре 2019 года. 14 июня Кремль сообщил, что статья закончена.

Путин решил написать статью о Второй мировой войне после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа.

Путин жестко осудил резолюцию, заявив, что «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма».