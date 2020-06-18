Путин опубликовал статью о Второй мировой войне. Он назвал законным присоединение балтийских стран к СССР
В американском издании The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Статья называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». В ней Путин рассуждает о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и пакте Молотова-Риббентропа.
Как отмечает «Медиазона», Путин, в частности, написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и «соответствовало международному и государственному праву того времени».
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент России сообщил в декабре 2019 года. 14 июня Кремль сообщил, что статья закончена.
Поэтому несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы. И эта близорукость, отказ от создания системы коллективной безопасности унесли миллионы жизней (англ. яз.).
Путин решил написать статью о Второй мировой войне после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа.
Путин жестко осудил резолюцию, заявив, что «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма».