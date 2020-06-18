Генеральная прокуратура ФРГ предъявила гражданину России обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Имя обвиняемого прокуратура не сообщает, называя его «Вадим К., известный как Вадим С.». Его также обвинили в нарушении закона об оружии.

Зелимхана Хангошвили застрелили в августе 2019-го, прокуратура полагает, что это сделали «по поручению государственных органов Российской Федерации». Причиной «заказа» на убийство, по версии ведомства, стало в том числе участие во Второй чеченской войне на стороне боевиков.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждали, что подозреваемого зовут Вадим Николаевич Красиков. Его задержали почти сразу же после убийства Хангошвили.

По информации изданий, в России Красикова разыскивали по двум делам о заказных убийствах, а в 2015-м исключили из базы Интерпола и федерального розыска и выдали паспорт на имя Вадима Соколова.