Новые санкции США против президента Сирии и его семьи вступили в силу

США ввели санкции в отношении 39 физических и юридических лиц в рамках акта о защите гражданского населения Сирии («закон Цезаря»), подписанного в декабре 2019-го. Как сообщает Госдепартамент США, 17 июня санкции вступили в силу.

В санкционном списке те люди и компании, которые, по мнению Вашингтона, извлекают выгоду из сирийского конфликта, финансируют его продолжение и помогают президенту Сирии Башару Асаду получать технологии, товары и услуги, поддерживающие его режим.

В списке по «закону Цезаря» в том числе сам Башар Асад, его жена Асма Асад, младший брат Махер Асад и сестра Бушра Асад.

Также под санкции попали сирийские военные уровня командования подразделений и организации, в том числе из других стран, участвующие в сирийском конфликте на стороне Асада.

Кроме того, в список включили компании из Дамаска, которые занимаются коммерческой недвижимостью. Санкции предполагают ограничения на поездки в США и заморозку активов.

Закон Цезаря назван по имени бывшего сирийского фотографа, который в 2014 году бежал из страны с 50 тысячами снимков, свидетельствующих о пытках в сирийских тюрьмах.