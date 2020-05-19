В Сирии арестовали активы двоюродного брата президента Башара Асада. Он один из самых богатых людей страны

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Правительство Сирии арестовало активы, принадлежащие Рами Махлуфу, двоюродному брату президента Башара Асада. Как сообщает Reuters, соответствующий документ был подписан 19 мая. В нем указывается, что активы арестованы в качестве превентивной меры, чтобы гарантировать выплаты в бюджет со стороны принадлежащего Махлуфу сотового оператора Syriatel.

Рами Махлуф приходится родным племянником матери Башара Асада. Он один из самых богатых людей Сирии. Syriatel, контролирующий более половины рынка сотовой связи страны, — его основной актив. Помимо него Махлуф имеет бизнес-интересы в производстве и импорте табака и автомобилей, в гостиничном бизнесе, финансовом и страховом секторах, в энергетической промышленности. Состояние Махлуфа оценивалось в диапазоне от 5 до 10 миллиардов долларов, до гражданской войны аффилированные с ним компании контролировали до 60% всей экономики Сирии.

Семья Махлуфа всегда была в близких отношениях с семьей Асада — как при жизни Хафеза Асада (отца нынешнего президента), так и после его смерти. Рами Махлуф входил в ближний круг Башара Асада с самого начала его правления в 2000 году. В 2008 году Махлуф попал под санкции США. Американские власти признали его держателем коррупционных активов семьи Асада.

Первые неофициальные сообщения в СМИ о конфликте между Махлуфом и Асадом появились еще летом 2019 года. Тогда сообщалось, что Россия потребовала у Башара Асада выплатить несколько миллиардов долларов по кредиту, и Асад обратился за деньгами к Махлуфу, но тот отказался платить. Тогда же правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что президент Сирии после просьб из России распустил организацию вооруженных наемников «Аль-Бостан», которая принадлежала Махлуфу и действовала на юге страны.

В течение нескольких месяцев после этого о развитии конфликта ничего не было известно, пока в конце апреля и в начале мая сам Махлуф не записал три видеообращения, которые разместил в своем фейсбуке. В них он пожаловался на то, что правительство требует от Syriatel заплатить в бюджет 185 миллионов долларов, а от него самого — уйти с поста главы компании. Махлуф обвинил силовиков в шантаже и арестах десятков сотрудников Syriatel — при этом он заявил, что готов был заплатить штрафы, но покидать компанию не намеревается.

Сам Асад до сих пор публично не комментировал происходящее с его кузеном. Аналитики полагают, что конфликт с Махлуфом вызван, в первую очередь, катастрофическим отсутствием денег у властей — правительство Асада на фоне огромных долгов и полностью разрушенной из-за войны экономики решило получить как можно больше денег с крупных бизнесменов под предлогом борьбы с коррупцией. Президент Сирии еще в октябре говорил, что «все представители частного сектора, которые растратили государственные средства, должны вернуть деньги».