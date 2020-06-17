МТС запустит собственные телеканалы

Мобильный оператор МТС собирается в 2020 году запустить три телеканала, где будут показывать фильмы и сериалы, в том числе собственного производства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В пресс-службе МТС подтвердили, что компания рассматривает идею создания собственных телеканалов и ведет переговоры с правообладателями. Сколько будет создано телеканалов, пока не определено, отметили в компании. Источники говорят, что МТС, в частности, ведет переговоры с «Централ партнершип».

Запуском каналов, по словам источника издания, займется команда бывшего главы телеканала ТНТ и кинокомпании «Амедиа» Игоря Мишина, который с 2019 года возглавляет .

В марте МТС и Первый канал договорились о создании совместного предприятия, в рамках которого оператор займется распространением контента телеканала в интернете.