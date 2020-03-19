МТС займется распространением видеоконтента Первого канала в интернете

МТС и Первый канал договорились о создании совместного предприятия и стратегическом партнерстве, в рамках которого МТС будет распространять контент Первого канала в интернете. Об этом говорится в пресс-релизе компаний, поступившем в «Медузу».

Первый канал предоставит «МТС Медиа» — подразделению, развивающему IPTV, кабельное, спутниковое и интернет-телевидение МТС, — права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинок, ранее не выходивших в эфир вещателя.

МТС со своей стороны займется разработкой специальных адаптированных под запросы Первого канала инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернете. В результате компании обещают создать «новый формат медиа, основанный на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя».

В сентябре 2019 года в МТС появилась должность вице-президента по медиабизнесу, которую занял бывший глава телеканала ТНТ и кинокомпании «Амедиа» Игорь Мишин. Среди его задач значилось «создание лидирующей интерактивной с предложением клиентам эксклюзивного контента».

В 2016 году Первый канал обвинял «большую тройку» операторов связи, в том числе и МТС, в незаконном распространении своего контента в интернете.