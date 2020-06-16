В России выписали штрафов за нарушение карантина на миллиард рублей

Общая сумма штрафов за нарушение ограничительных мер с начала эпидемии коронавируса в России приближается к одному миллиарду рублей. Такие данные приводит в своем докладе правозащитная организация «Апология протеста».

С начала апреля в суды поступило около 400 тысяч дел по административной статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС и 15 тысяч дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Еще 54 тысячи штрафов было выписано в Москве по городскому КоАП с помощью приложения «Социальный мониторинг».

В регионах наибольшее число административных протоколов выписано в Татарстане (56 тысяч), в Краснодарском крае (27 тысяч), в Дагестане (21 тысяча) и в Брянской области (19 тысяч).

«Апология протеста» также отмечает, что с начала эпидемии было возбуждено 22 уголовных дела по статье 236 УК РФ. Из них только в девяти случаев имело место реальное заражение обвиняемым других людей.