Мэрия Москвы запланировала эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

В сентябре на одной из веток московского метро планируют снизить стоимость проезда рано утром, чтобы уменьшить нагрузку в час пик. Об этом в колонке для Единого транспортного портала сообщил вице-мэр Максим Ликсутов.

«Если результат позволит перераспределить нагрузку [на транспортную систему] — подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», — пишет Ликсутов, добавляя, что пилотный проект согласовали с мэром Сергеем Собяниным.

В колонке вице-мэр, по его словам, предлагает «альтернативный сценарий развития транспортной ситуации в Москве». План, как он пишет, «связан главным образом с формированием новых привычек жителей города».

«В его основе — активное использование альтернативных видов перемещений: пешеходные прогулки, поездки на велосипеде, самокате или современных электрических средствах индивидуальной мобильности, по крайней мере, на летние и первые осенние месяцы», — пояснил Ликсутов.

Кроме снижения цены поездок в метро «сглаживанию нагрузки» на транспортную систему Москвы, по мнению Ликсутова, может способствовать другой режим работы жителей города.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день <…> с 6-7 утра <…> вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится», — полагает он.