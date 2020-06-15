«Смотреть парад очень удобно и красочно по телевидению». Песков поддержал призыв Собянина не ходить на парад Победы

В Кремле поддерживают призыв мэра Москвы Сергея Собянина к горожанам не ходить на парад в честь 75-летия Победы и рекомендуют смотреть его по телевидению. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, на парад Победы прийти на Красную площадь и так, к сожалению, каждый желающий не может… Но в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению. Потому что огромная команда специалистов, телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз. И, конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть парад во всех его нюансах, во всех его составляющих, будь то воздушная, будь то проход военных соединений, будь то прокат военной техники. По телевизору это видно все гораздо более красочно», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что администрация президента «с абсолютным пониманием» относится к тому, что некоторые регионы России ограничивают праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Из-за пандемии коронавируса традиционный майский парад Победы на Красной площади отложили до 24 июня. Этот день объявлен президентом РФ выходным.

В Москве с 9 июня досрочно отменен режим самоизоляции, действовавший более двух месяцев. Отмену карантина в столице связывали с необходимостью проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 1 июля — по данным источников «Медузы», перед этим с Собяниным лично говорил Владимир Путин. В Кремле заявляли, что решение об отмене ограничений глава города принял сам.