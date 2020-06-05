В Белгороде, Орле и Перми решили не проводить парад Победы из-за коронавируса. В регионах, где все намного хуже, они состоятся

Власти Пермского края, Белгородской и Орловской областей решили не проводить 24 июня парад Победы из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Белгороде парада не будет из-за «неблагополучной эпидситуации», сообщили в Роспотребнадзоре. Предположительно, парад пройдет 12 июля.

Руководство Орловской области не подавало заявку на проведение парада из-за «большого риска заражения коронавирусом», рассказал губернатор региона Андрей Клычков. Все мероприятия, связанные с 75-й годовщиной Победы, намечены на 5 августа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что от массовых мероприятий 24 июня отказались, чтобы «позаботиться о здоровье и жизни пермяков». Парад Победы в Перми пройдет позднее, возможно, 3 сентября.

Белгородская и Орловская области, по официальным данным, занимают 35-е и 36-е места среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции. Пермский край находится на 52-м месте. В каждом из регионов коронавирус выявили у более двух тысяч человек.

Парады Победы 24 июня, в частности, пройдут в Свердловской области (5-е место среди регионов России по уровню распространения COVID-19), Ростовской области (6-е место), Тульской области (9-е место) Брянской области (12-е место) и Волгоградской области (15-е место).

Главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил в конце мая, что 24 июня военные парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, в том числе в девяти . В мероприятиях примут участие более 177 тысяч человек.