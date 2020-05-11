Более 300 курсантов и офицеров заболели COVID-19 на репетициях парада Победы Главное из расследования издания «Проект»

Репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на полигоне Алабино, Московская область, 29 марта 2020 года Министерство обороны РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

По меньшей мере 376 человек, в том числе несовершеннолетние, заболели коронавирусной инфекцией после репетиций парада Победы, проходивших на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщает издание «Проект», ссылаясь на слова курсантов, родителей и знакомых военных.

Репетиции парада Победы проходили в Алабино три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля, то есть в дни, когда в Москве и Подмосковье уже ввели ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19. Подготовку прекратили после того, как президент России Владимир Путин объявил о переносе парада на более позднюю дату в 2020 году.

В репетициях должны были участвовать 42 военных подразделения из , а также сводный оркестр Минобороны и Росгвардии, знаменная группа парада Победы, и казаки Всевеликого войска Донского. Ожидалось, что в параде Победы будут участвовать около 15 тысяч человек, сколько из них участвовали в репетициях, неизвестно.

По данным «Проекта», коронавирус выявили у военнослужащих и учащихся как минимум шести частей, институтов и училищ, которые участвовали в репетициях парада. В этот список вошли:

Суворовское училище в Твери (заболели 90 курсантов и 16 офицеров);

(100 курсантов и 20 офицеров);

Военно-музыкальное училище имени Халилова в Москве (50 курсантов);

Военный университет Минобороны в Москве (предположительно 100 человек);

154 отдельный комендантский Преображенский полк в Москве (число заболевших неизвестно)

Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в Воронеже (число заболевших неизвестно, родители учащихся говорят о «массовых заражениях»).

Суворовское училище

Учащиеся Тверского суворовского училища рассказали, что во время тренировок к параду жили в воинской части в подмосковном Краснознаменске. Всего на репетиции отправили 150 курсантов и 16 офицеров. У пяти из курсантов после начала тренировок одновременно поднялась температура, их изолировали, но заболевшие продолжали контактировать с остальными в столовой и ходили в общий туалет. «На них были маски, но не медицинские, а тряпочные, и они ставили внутрь салфетку», — рассказал один из суворовцев. После возвращения в Тверь, говорят суворовцы, коронавирус выявили у 15 человек, при этом руководству Минобороны сообщили только о восьми заболевших.

Суворовцы допускают, что могли заразиться от офицеров и знаменосцев, ездивших в Алабино, или от начальника училища, который там же встречался с главой Нахимовского училища контр-адмиралом Анатолием Минаковым (у него, по данным «Базы» и «Проекта», диагностировали COVID-19).

Нахимовское училище

Курсанты-нахимовцы рассказали, что во время репетиций жили в общежитиях Военного университета Минобороны в Москве отдельно от командования. До Алабино они не доехали и тренировались на плацу университета, при этом офицеры ездили в Алабино и выходили в город. За первые три недели, что они жили в Москве, в больницы с температурой увезли 25 курсантов и несколько офицеров. Когда еще у 31 курсанта и 14 офицеров выявили коронавирус, всех учащихся изолировали в санатории в Подмосковье, после чего «уже почти у всех нашли вирус», рассказал изданию нахимовец. По оценке учащихся, сейчас в Нахимовском училище болеют около 10 человек.

Заболевших курсантов училищ и кадетов Московского военно-музыкального училища Халилова изолировали в санатории «Подмосковье». Сейчас многие выздоровели: из 50 человек в санатории остались около 20.

Военный университет Минобороны

В конце апреля на плохое самочувствие начали жаловаться учащиеся Военного университета Минобороны (в министерстве отрицали вспышку коронавируса в вузе). По данным «Проекта», тесты на COVID-19 здесь начали делать только 5 мая. Заболевшие есть как среди учащихся, так и среди офицеров университета и их семей. «В университете болеют все», — рассказала жена одного из офицеров приехавшему врачу.

9 мая у курсантов московского Военного университета состоялся выпускной, во время которого десятки воспитанников прошли маршем по университету. В мероприятии участвовал замминистра обороны Андрей Картаполов. По данным «Проекта», среди учащихся была девушка, ожидавшая результатов тестирования на коронавирус. Уже после выпускного стало известно, что она заболела коронавирусной инфекцией.

Собеседники «Проекта» уверены, что к массовому заражению среди военных и курсантов привели репетиции парада в Алабино. По словам учащегося Военной академии связи имени Буденного, в Алабино лишь некоторые участники репетиций носили маски. В Минобороны ранее говорили о «беспрецедентных мерах профилактики» среди участников парада.

В Минобороны России информацию «Проекта» не комментировали. Согласно официальной информации на 10 мая, COVID-19 диагностировали у 1723 военнослужащих, 1132 курсантов и учащихся высших военных учебных заведений и у 55 воспитанников довузовских учебных заведений. Всего 2910 человек.

Пересказал Александр Бакланов