В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек. С начала эпидемии умерли почти семь тысяч человек
Источник: Стопкоронавирус.рф
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За последние сутки в России выявлено 8835 заболевших COVID-19. Это на 129 человек больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в стране коронавирус нашли у 528 964 человек.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+1477 человек), Подмосковье (+717), Петербурге (+259), Свердловской области (+254) и Ханты-Мансийском автономном округе (+229).
За последние сутки умерли 119 человек с коронавирусом, что на 5 человек больше, чем день назад. Всего с начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 6948 человек.
Выздоровели 280 050 человек с подтвержденным коронавирусом (+5409 человек за сутки).
В России провели свыше 14,8 миллиона тестов на коронавирус (+306 тысяч за сутки).