В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек. С начала эпидемии умерли почти семь тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 8835 заболевших COVID-19. Это на 129 человек больше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в стране коронавирус нашли у 528 964 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+1477 человек), Подмосковье (+717), Петербурге (+259), Свердловской области (+254) и Ханты-Мансийском автономном округе (+229).

За последние сутки умерли 119 человек с коронавирусом, что на 5 человек больше, чем день назад. Всего с начала распространения COVID-19 в России от инфекции умерли 6948 человек.

Выздоровели 280 050 человек с подтвержденным коронавирусом (+5409 человек за сутки).

В России провели свыше 14,8 миллиона тестов на коронавирус (+306 тысяч за сутки).