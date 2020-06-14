Путин: Россия выходит из эпидемии коронавируса с минимальными потерями. А в США так не происходит

Россия выходит из эпидемии коронавируса «уверенно» и «с минимальными потерями». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в инстаграме ее автор Павел Зарубин.

«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Путин.

Он добавил, что «в Штатах так не происходит», и связал это в том числе с «системой управляемости». «Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас в правительстве или в регионах сказал: „Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит“. <> [В США] президент говорит: „Надо сделать так-то, так-то“. А на местах губернаторы говорят: „Да пошел ты подальше“», — сказал Путин.

Он также прокомментировал протесты в США, назвав их следствием «глубинных внутренних кризисов». «Мы это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента. Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — сказал Путин.

США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19. Россия — на третьем месте по числу заразившихся и на 13-м по числу умерших.

В США с конца мая проходят массовые акции из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими при задержании. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и погромами.

Президент США Дональд Трамп критиковал власти городов и штатов за то, что они не смогли взять протесты под контроль. Некоторые местные политики в ответ предлагали ему не вмешиваться.