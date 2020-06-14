БДТ представил первый в России спектакль в Minecraft
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Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова представил первый в России спектакль в компьютерной игре Minecraft. Это постановка «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы Антона Чехова.
Спектакль длится 15 минут. Его премьера прошла в Minecraft 14 июня в 21:00. Актеры БДТ в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей. Обладатели лицензионной версии Minecraft могли не только увидеть постановку, но погулять по виртуальному БДТ.
Видеозапись спектакля размещена во «ВКонтакте» и на ютьюбе.
Постановкой «Вишневый сад» театр открыл серию спектаклей в Minecraft по мотивам школьной программы по литературе.
Театры в России закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что они возобновят работу осенью.