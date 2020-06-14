БДТ представил первый в России спектакль в Minecraft

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова представил первый в России спектакль в компьютерной игре Minecraft. Это постановка «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы Антона Чехова.

Спектакль длится 15 минут. Его премьера прошла в Minecraft 14 июня в 21:00. Актеры БДТ в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей. Обладатели лицензионной версии Minecraft могли не только увидеть постановку, но погулять по виртуальному БДТ.

Видеозапись спектакля размещена во «ВКонтакте» и на ютьюбе.

«Вишневый сад» — Minecraft-спектакль bdtspb

Постановкой «Вишневый сад» театр открыл серию спектаклей в Minecraft по мотивам школьной программы по литературе.

Театры в России закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что они возобновят работу осенью.