SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Первая ступень ракеты Falcon 9 после запуска приводнилась на платформу в Атлантике

Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на орбиту 58 спутников проекта Starlink.

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты, которая использовалась в третий раз, была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Starlink — программа глобального интернета, в рамках которой SpaceX намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. В рамках программы в общей сложности планируется отправить на орбиту до 42 тысяч спутников.

Первую группу аппаратов SpaceX отправила в мае 2019 года. По планам компании, в 2020 году спутниковый интернет Starlink будет доступен в США и Канаде, в 2021-м — станет глобальным.