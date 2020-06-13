Еврейский музей и центр толерантности разместил объявление о найме бармена «славянской внешности». Это объяснили ошибкой субподрядчика

Еврейский музей и центр толерантности объяснил «ошибкой субподрядчика» размещенное от его имени объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности». Об этом пишет The Insider.

Объявление о поиске бармена-официанта появилось на сервисе поиска работы Restojob 12 июня. В нем подчеркивалось, что в качестве соискателей рассматриваются «только граждане РФ славянской внешности». Сейчас объявление удалено с сайта (копия в кэше «Яндекса»).

Пиар-директор центра Нина Дымшиц пояснила, что объявление разместила стороняя компания, которая и допустила ошибку. «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили. Ситуацию с этой вакансией можно объяснить недопониманием, либо самодеятельностью. Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — пояснила она.