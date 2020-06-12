В России за сутки коронавирус выявили у 8987 человек. Общее число заболевших превысило 510 тысяч человек

За последние сутки в России зарегистрировали 8987 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в России заболели 511 423 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (+1714 человек за сутки), Подмосковье (+730), Свердловской области (+320), Петербурге (+274), Воронежской (+227) и Нижегородской (+221) областях.

За сутки умерли 183 человека с COVID-19, с начала распространения вируса в стране — 6715 человек.

За день в России выздоровели 8220 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», с начала эпидемии — 269 370 человек.

За последние сутки проведено 343 тысячи тестов на коронавирус. Всего с начала распространения инфекции в России провели более 14,2 миллиона лабораторных исследований.