«Победа» начала распродажу билетов на июль

Бюджетная авиакомпания «Победа» с 12 по 18 июня проводит распродажу авиабилетов внутри России с вылетом в июле.

Распродажа распространяется на 83 направления по России, цены на билеты начинаются от 999 рублей, сообщается сайте перевозчика. Как указывает РБК, стоимость билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле 2019 года.

«Победа» проводит распродажу билетов второй месяц подряд на фоне эпидемии коронавируса. С 1 апреля по 31 мая авиакомпания не выполняла полеты.

На фоне возобновлении полетов «Победы» в июне российские авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair снизили стоимость билетов из Москвы в крупнейшие города России.

Росавиация, по данным российских СМИ, предлагает частично возобновить полеты из России в зарубежные страны, начиная с 15 июля.

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