Крупнейшие авиакомпании России снизили стоимость перелетов после возвращения «Победы»

«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, пишут «Ведомости».

Это произошло после того, как о возобновлении полетов с июня объявил лоукостер «Победа».

У «Аэрофлота» и S7 самые доступные билеты подешевели в два-три раза по сравнению с апрелем и первой половиной мая, пишут «Ведомости».

Речь идет о перелетах в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Уфу, Красноярск.

Стоимость билетов в Ростов-на-Дону и в Самару авиакомпании снизили незначительно — в эти города, как отмечает газета, «Победа» не летает.

Лоукостер возобновил продажи билетов 14 мая, «Ведомости» пишут, что в среднем в июне цены у «Победы» самые низкие на рынке по всем российским направлениям. «Билеты на июль у всех пяти авиакомпаний снова заметно дорожают», — добавляет издание.

«Победа» из-за эпидемии коронавируса в конце марта приостановила до 31 мая все полеты.

По оценке Росавиации, в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 91,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Пассажиропоток «Аэрофлота», материнской компании «Победы», упал на 95,2%.

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