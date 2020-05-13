Авиакомпания «Победа» восстановит полеты по России с 1 июня

Дочерняя компания «Аэрофлота», лоукостер «Победа» поэтапно возобновит программу полетов по России, начиная с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

В конце марта «Победа» из-за распространения коронавируса приостановила до 31 мая все полеты, как по России, так .

Минтранс России предложил помочь авиакомпаниям, столкнувшимся с резким сокращением перевозок, и выплатить за каждого неперевезенного пассажира по 365 рублей. По данным ТАСС, «Победа» сможет претендовать на государственную поддержку, несмотря на приостановку полетов.

По оценке Росавиации, в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 91,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Пассажиропоток «Аэрофлота» упал на 95,2%, его дочерней компании «Россия» — на 92,2%. «Победы» в этом списке нет, поскольку у компании не было рейсов в этом месяце.