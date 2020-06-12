Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов получил статус беженца на Украине

Обвиняемый по делу Сергей Гаврилов сообщил в фейсбуке, что миграционная служба Украины предоставила ему статус беженца.

В киевской организации «Дом свободной России» рассказали, что украинские власти приняли решение в мае. На рассмотрение дела Гаврилова ушло восемь месяцев — он обратился за убежищем в октябре 2019 года.

По версии обвинения, Сергей Гаврилов был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета» «Нового величия». При этом «финансовым отделом» руководил предполагаемый провокатор из спецслужб Руслан Данилов.

В октябре 2019 года из России уехал фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин, находившийся под подпиской о невыезде. Его обвиняли в том, что на акции протеста в Москве он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского.