Две дагестанские газеты вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» 12 июня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, работавшего редактором в «Черновике». На обложках написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».

Редакция газеты «Черновик» потребовала освободить Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Коллеги и родственники Гаджиева называли дело сфабрикованным.

Своей акцией журналисты также поддерживают бывшего соучредителя благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова и предпринимателя Кемала Тамбиева, которых арестовали по этому же делу.

В 2019 году в рамках кампании в поддержку Абдулмумина Гаджиева три дагестанских газеты также вышли с одинаковой первой полосой.