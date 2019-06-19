Три дагестанских газеты выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

Три дагестанских периодических издания — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой. На ней будет слоган «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» в поддержку журналиста газеты «Черновик», арестованного по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.

Коллеги Гаджиева считают его дело сфабрикованным и требуют прекратить уголовное преследование.

10 июня три ведущих экономических издания России — «Коммерсант», «Ведомости» и РБК — вышли с одинаковой первой полосой «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку спецкора «Медузы», незаконно обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков. На следующий день уголовное преследование Голунова было прекращено.