Михаила Ефремова доставили на допрос по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов доставлен на допрос в ГУ МВД по Москве по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, в ходе допроса следствие планирует получить дополнительную информацию об инциденте. Допрос стал первым с момента заключения Ефремова под домашний арест.

«После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия», — сказал источник ТАСС.

Как сообщает РБК, 11 июня номер Ефремова был использован для входа в мессенджер Telegram. При этом по условиям домашнего ареста актер может пользоваться средствами связи только для вызова экстренных служб.

, по которой возбуждено дело против Ефремова, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.