Бизнесмена из «списка Титова» вопреки обещаниям властей посадили под арест после возвращения в Россию

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, одного из фигурантов «списка Титова». Об этом сообщает РБК.

Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня. Ему вменяется хищение 395 миллионов рублей, дело в отношении Зотова расследуется по статье об особо крупном мошенничестве. Суд арестовал его, несмотря на то, что против такого решения выступала прокуратура.

«Список Титова» был сформирован бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в 2018 году. Туда вошли около полусотни бизнесменов, которые на тот момент находились за границей из опасения уголовного преследования в России. Предполагалось, что попадание в список гарантирует предпринимателям возможность вернуться и не попасть в СИЗО на время рассмотрения их дела до вынесения приговора.

Первый участник «списка Титова», вернувшийся в Россию, Андрей Каковкин, в октябре 2019 года получил три года колонии.