Первый бизнесмен, которого омбудсмен Титов уговорил вернуться в Россию, получил три года колонии

Бизнесмен Андрей Каковкин — первый участник « », вернувшийся в Россию, — признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам колонии общего режима. Приговор Каковкину вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Суд признал бизнесмена виновным в том, что вместе с подельником он «11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 мск похитил 10 миллионов рублей», принадлежащие одной из коммерческих компаний.

Андрей Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. Он был задержан при въезде в страну, но затем освобожден под обязательство о явке. В августе того же года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

Всего в Россию, по состоянию на конец октября, вернулись четверо участников «списка Титова», уголовные дела двоих из них закрыты. Всего в списке более 40 человек.

Генеральная прокуратура 30 октября предложила предоставить участникам «списка Титова» гарантии того, что до вынесения приговора к ним не будут применяться меры пресечения, предусматривающие лишением свободы.

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