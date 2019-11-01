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Первый же участник «списка Титова», вернувшись в Россию, получил реальный срок. А что Титов?

Источник: Meduza
31 октября стало известно, что Андрей Каковкин, который первым из участников списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся в Россию, был приговорен к трем годам колонии по статье о мошенничестве. Его задержали сразу после прилета, но затем отпустили из-под стражи на время суда. После приговора Каковкина отправили в СИЗО. Представитель Титова Дмитрий Григориади <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/31/815249-biznesmen-iz-spiska-titova" target="_blank">сказал</a> «Ведомостям», что «лондонский список» — не индульгенция, а основной задачей является дать фигурантам возможность подготовить защиту в суде.
31 октября стало известно, что Андрей Каковкин, который первым из участников списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся в Россию, был приговорен к трем годам колонии по статье о мошенничестве. Его задержали сразу после прилета, но затем отпустили из-под стражи на время суда. После приговора Каковкина отправили в СИЗО. Представитель Титова Дмитрий Григориади сказал «Ведомостям», что «лондонский список» — не индульгенция, а основной задачей является дать фигурантам возможность подготовить защиту в суде.

Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA