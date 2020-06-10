S7 собралась продать государству плавучий космодром «Морской старт». У компании нет денег на его развитие из-за коронавируса

Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бизнес-кругах.

По словам одного из источников, стоимость проекта оценивается как крайне высокая в связи с необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры. «У частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег», — отметил собеседник агентства.

S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора. Стартовая площадка, на которой монтируется ракета-носитель, до 2019 года находилась в американском порту Лонг-Бич. В 2020 году ее должны перебазировать на российский Дальний Восток.

S7 Space является единственным в России частным владельцем космодрома. Все остальные площадки для запусков принадлежат государственным структурам.

S7, как и остальные авиакомпании, сильно пострадала в финансовом плане из-за пандемии коронавируса и связанных с ней отмен авиаперелетов. По итогам мая 2020 года пассажиропоток авиакомпании упал в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2019 года.