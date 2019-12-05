Плавучий космодром S7 Space переедет из США на Дальний Восток

Российская переведет ракетно-космический комплекс «Морской старт» (Sea Launch) из США на Дальний Восток, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Передислокацию одобрил в том числе американский Госдепартамент, уточнили в S7 Space.

Комплекс должны перевезти на Дальний Восток в 2020 году, Sea Launch будет временно базироваться на судоремонтном заводе в порту Славянка.

S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора и таким образом максимально эффективно использовать вращение Земли.

Стартовая площадка базируется в американском порту Лонг-Бич, где на нее монтируют ракету-носитель и откуда платформа затем идет к точке старта в Тихом океане.

Первый запуск в качестве оператора S7 Space осуществила в конце 2017 года. С Байконура на орбиту отправили ангольский спутник Angosat-1, он перестал выходить на связь после запуска.