Конституционный суд России опубликовал постановление (.pdf), где разъяснил, что митинги, демонстрации и шествия должны проводиться в , а в остальных местах — только если это «обусловлено объективными причинами».

Так суд ответил на жалобу троих жителей Самары, которым региональные власти запретили в 2019 году провести митинг в центре города и рекомендовали устроить его в городском «гайд-парке» — на автодроме в районе автосалона «Рено».

В своем решении Конституционный суд сослался на закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Он обязывает региональные власти определить специально отведенные места («гайд-парки») для публичных мероприятий. Если это сделано, то «публичные мероприятия проводятся, как правило, в таких местах», сказано в решении.

В остальных местах, отметил КС, акции проводить можно, если «гайд-парк» занят или же эта площадка мала для митинга. Суд отметил, что среди других причин может быть связь конкретного адреса с темой митинга.

Судья Конституционного суда Сергей Казанцев не согласился с этим решением. В своем особом мнении он отметил, что возможность проводить митинги преимущественно в «гайд-парках» «не означает», что их проведение в других местах ограничено.

В 2019 году проект «ОВД-Инфо» сообщал, что общего перечня всех российских «гайд-парков» нет, их число сокращается и они вытесняются из центра на окраину.