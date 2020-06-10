Фильм «Унесенные ветром» убрали из сервиса HBO Max из-за расизма

Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter.

Представитель HBO сказал изданию, что картина 1939 года «изображает некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе».

В HBO пообещали, что позднее вернут фильм на платформу, но «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений». Представитель компании отметил, что фильм будет представлен без изменений.

8 июня сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства», раскритиковал «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать киноленту из доступа, поскольку она «увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей».

В прошлом «Унесенные ветром» критиковали из-за изображения афроамериканцев и романтизации рабства.

Чернокожая актриса Хэтти Макдэниел, снимавшаяся в «Унесенных ветром», стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар». В 1940 году ее наградили за лучшую женскую роль второго плана. Из-за расовой сегрегации Макдэниел во время церемонии сидела отдельно от своих коллег по фильму.

На фоне против полицейского насилия и расовой дискриминации, проходящих в США и других странах, телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops) меньше чем за неделю до премьеры 33-го сезона телешоу.