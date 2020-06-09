ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины»

Следственный комитет предъявил обвинение по статье о распространении порнографии ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре.

Цветкова сообщила «ОВД-Инфо», что не может рассказать подробности, поскольку дала подписку о недопустимости разглашения данных расследования.

До этого Цветкова проходила в качестве подозреваемой по уголовному делу о распространении порнографии с использованием интернета. Уголовный кодекс предусматривает за это наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили из-за публикаций рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который администрирует Цветкова. Это сообщество посвящено «снятию стигмы с вагины и женской физиологии в целом». С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом.

Юлия Цветкова больше года подвергается давлению со стороны разных органов власти. В марте 2019 года в Комсомольске-на-Амуре отменили фестиваль активистского искусства «Цвет шафрана», организатором которого она выступала. Цветкова утверждала, что у мэрии возникли претензии к спектаклю о гендерных стереотипах «Розовые и голубые», в котором должны были участвовать дети.

В декабре 2019 года Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Также ее вызывали в полицию из-за рисунков на тему бодипозитива, которые посчитали порнографией.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.