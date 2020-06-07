Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ. Из-за того, что она пригласила на круглый стол Алексея Навального

Московский горком КПРФ исключил из партии Елену Шувалову — депутата Мосгордумы.

«Якобы я не имела права Навального на круглый стол приглашать», — сообщила Шувалова «Интерфаксу», добавив, что причина, по которой было принято решение об исключении из партии, «будет ясна, когда выдадут документ с объяснением».

По словам Шуваловой, теперь она собирается быть независимым политиком.

Елена Шувалова была организатором круглого стола, который планировали провести в Мосгордуме в ноябре 2019 года. На круглый стол пригласили политика Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь, баллотировавшуюся в Мосгордуму. Однако в последний момент круглый стол отменили. Шувалова объясняла, что заявку отозвал без предупреждения глава фракции КПРФ в московском парламенте Николай Зубрилин. Навального и Соболь пытались не пустить в Мосгордуму, в итоге они прошли по разовым пропускам, а круглый стол состоялся в кабинете Шуваловой.

Елена Шувалова была поддержана на выборах в Мосгордуму проектом Навального «Умное голосование», в рамках которого избирателям предлагалось проголосовать за оппозиционного кандидата, баллотирующегося по их округу. Среди поддержанных «Умным голосованием» и прошедших в Мосгордуму был и лидер фракции КПРФ в московском парламенте Николай Зубрилин.