В Мосгордуме отменили «круглый стол», на который пришли Алексей Навальный и Любовь Соболь

В Мосгордуме в пятницу планировали провести «круглый стол» на тему «Экспроприация без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодным». На мероприятие, в числе прочих, пригласили политика Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь, баллотировавшуюся в Мосгордуму.

Однако в последний момент «круглый стол» отменили, сообщила один из организаторов мероприятия — депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Заявка на «круглый стол», по словам Шуваловой, была без предупреждения отозвана главой фракции КПРФ в московском парламенте Николаем Зубрилиным.

Собравшихся на «круглый стол» попытались не пустить в Мосгордуму, однако Алексею Навальному и Любови Соболь все же удалось пройти в здание по разовым пропускам.

«Круглый стол», в итоге, решили провести в кабинете Шуваловой. Мероприятие вновь попытались сорвать — в кабинет ворвался руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Тем не менее «круглый стол» все же состоялся.

Выборы в Мосгордуму прошли в начале сентября 2019 года. Независимых кандидатов, включая Любовь Соболь, к участию в выборах не допустили, признав часть собранных ими подписей недействительными. Отказ зарегистрировать независимых кандидатов спровоцировал массовые акции протеста в Москве. После акций было возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, а к Соболь и другим организаторам акций были поданы иски о возмещении ущерба.

Николай Зубрилин и Елена Шувалова были поддержаны на выборах в Мосгордуму проектом Навального .