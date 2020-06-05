Администрация соцсети Facebook начала ставить специальные отметки на страницы СМИ, которые финансируются правительствами разных стран.

В Facebook подчеркнули, что будут принимать решение о необходимости маркировки на основе анализа данных о владельцах и источниках финансирования, а также редакционной политике. Маркировку о том, что они финансируются государством, уже, в частности, получили российские RT, Sputnik и РИА Новости.

В ближайшие недели компаниям, получившим такие отметки, будет запрещено рекламировать свои страницы на территории США.

Американские СМИ, которые финансируются правительством США, маркироваться не будут. В Facebook полагают, что даже такие СМИ в США сохраняют редакционную независимость.

В США в ноябре состоятся президентские выборы. Перед прошлыми выборами, по данным властей США, Россия пыталась оказывать влияние на общественное мнение с помощью постов на фейсбуке, в твиттере и других соцсетях.