Эксперты из Стэнфорда назвали провалом операцию ГРУ в фейсбуке перед выборами в США. Слив документов из штаба Клинтон лайкнули 11 раз

Сообщения в фейсбуке, связанные с попытками России повлиять на выборы в США Jon Elswick / AP / Scanpix / LETA

Специалисты Интернет-обсерватории Стэнфордского университета представили отчет (.pdf), где проанализировали попытки повлиять на американских пользователей фейсбука перед выборами президента США в 2016 году. Первой об этом сообщила газета The Washington Post.

Авторы доклада считают, что операция ГРУ в соцсетях, направленная на распространение дезинформации, «представляется в значительной степени провалом или, возможно, нерешительной попыткой использования новых методов».

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав данные об аккаунтах в Facebook, которое руководство соцсети связало с ГРУ. Эти материалы соцсеть передала комитету Сената США по разведке.

Эксперты Стэнфорда подсчитали, что в проанализированных аккаунтах опубликовали 1576 записей и сделали 5543 перепоста. «Вовлеченность была минимальной», — сказано в документе. Все записи получили 4830 лайков, 5469 реакций, 3432 перепоста и 902 комментария. Большинство записей (81%) и перепостов (78%) не получили никаких реакций. Больше всего аудитория реагировала на записи хакерской группы Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

Как отмечает The Washington Post, 14 июня 2016 года в аккаунте DCLeaks опубликовали документы из предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Эта публикация получила 11 лайков, 17 перепостов и ноль комментариев. Когда через пять недель документы опубликовали на страницах WikiLeaks, это привело к многочисленным сообщениям в СМИ.

Комитет Сената США по разведке в 2018-2019 годах выпустил доклад в двух частях о попытках России повлиять на выборы президента США в 2016 году. В комитете уверены, что Россия пыталась вмешаться в выборы, но не повлияла на их результаты. Сенаторы посчитали, что « » через соцсети при поддержке Кремля пыталась повлиять на исход голосования, явно поддерживая Дональда Трампа и мешая кампании Хиллари Клинтон. В комитете по разведке допустили, что Россия может попытаться вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом. Власти России отрицали вмешательство в выборы.

Александр Бакланов