ВЦИОМ: более половины респондентов, собравшихся на голосование по Конституции, готовы поддержать поправки

представил результаты телефонного об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Больше половины участников опроса (67%) сообщили, что собираются принять участие в голосовании. Еще 14% сказали, что не будут участвовать.

Среди тех, кто планирует прийти на голосование, 61% сообщили, что готовы проголосовать за принятие поправок к Конституции. Еще 21% сообщил, что проголосует против.

Большинство тех, кто пойдет на голосование (83%), считают, что риск заразиться коронавирусной инфекцией на избирательном участке незначительный либо такого риска нет. Еще 15% сказали, что риск заражения на участке будет значительным.

По данным источников «Медузы», администрация президента России рассчитывает, что явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции составит 55%, из которых около 60% поддержат изменения.