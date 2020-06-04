«ВКонтакте» создала аналог TikTok

Соцсеть «ВКонтакте» объявила о запуске сервиса «Клипы» — бесконечной ленты коротких вертикальных видео. Раздел появится в мобильном приложении ВК в ближайшие дни.

«Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами», — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

Пока что видео создают приглашенные авторы, например, Филипп Киркоров, Павел Воля и Екатерина Варнава, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.

Новый сервис «ВКонтакте» сравнивают с мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео (часто — под фрагменты музыкальных треков). В TikTok также используются жесты — один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест.