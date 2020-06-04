В России выявили 8831 новый случай COVID-19. С начала эпидемии выздоровели более 200 тысяч человек

В России по состоянию на утро 4 июня зарегистрировали 8831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 295 человек больше, чем день назад.

Общее число заразившихся в стране составило 441 108 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу.

Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (+1998), Подмосковье (+767), Петербурге (+375), Нижегородской (+319) и Свердловской (+298) областях.

За сутки умерли 169 человек с коронавирусом, с начала эпидемии — 5384 человека. С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 204 623 человека (+8666 за сутки).

За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 307 тысяч тестов на коронавирус. С начала эпидемии в России провели более 11,7 миллиона тестов.