В репетиции парада Победы в Волгограде приняли участие более тысячи человек. В городе сохраняется режим самоизоляции

Военнослужащие в Волгограде провели первую сводную тренировку парада Победы. В ней приняли участие более тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Среди участников репетиции был расчеты областных управлений ФСИН, Росгвардии, МЧС, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

Как отмечает пресс-служба ЮВО, при подготовке к параду соблюдаются меры профилактики коронавируса: проводится дезинфекция транспорта, участники обеспечены перчатками и масками. Кроме того, участники парада прошли тестирование на COVID-19.

В Волгоградской области до 16 июня продлен режим самоизоляции в связи с коронавирусом. При этом в регионе разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

В конце мая президент России Владимир Путин поручил провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Этот день объявлен выходным.

На территории Южного военного округа 24 июня пройдет 10 военных парадов — в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе.