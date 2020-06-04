ЦИК утвердил список регионов для электронного голосования по поправкам к Конституции. Это Москва и Нижегородская область

Голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате будет проводиться в Москве и Нижегородской области. Такое решение принял ЦИК.

«Нам очень важно выйти за пределы Москвы. Я хочу поблагодарить регионы, которые подали заявки. Понятно, что емкость портала [госуслуг] не позволяет проводить во всех регионах. По итогам рейтингового голосования ЦИК принимает решение, что дистанционное электронное голосование пройдет в Москве и Нижегородской области», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего на электронное голосование претендовали пять регионов — Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край.