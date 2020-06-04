Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест главы Samsung

Прокуратура Южной Кореи запросила у суда ордер на арест вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна и еще двух бывших топ-менеджеров компании, сообщает «Ренхап».

Вице-президента Samsung подозревают в манипулировании ценами на акции и нарушении процедур аудита, пишет Reuters. По версии прокуратуры, топ-менеджеры Samsung в 2015 году участвовали в схеме, которая позволила Ли Чжэ Ёну получить контроль над конгломератом от своего отца Ли Гон Хи, госпитализированного в 2014 году.

Также прокуратура расследует возможное завышение стоимости фармацевтической компании Samsung Biotechnics.

Ли Чжэ Ёна уже дважды допросили по этому делу, он отрицал обвинения.

Ли Чжэ Ён в 2017 году был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён освободился спустя год после приговора.

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