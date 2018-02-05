Суд освободил главу Samsung из тюрьмы. Его приговорили за взятки

The Korea Herald
07:30, 5 февраля 2018
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Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна.

В августе Ли Чжэ Ён был приговорен к пяти годам заключения за взятки, которые он, по версии следствия, давал чиновникам, чтобы заручиться поддержкой Пак Кын Хе, занимавшей пост президента. Вице-президент Samsung свою вину категорически отрицал.

Апелляционный суд, рассмотрев дело Ли Чжэ Ёна, постановил сократить срок наказания с пяти до двух с половиной лет и отсрочить вступление в силу приговора на четыре года.

Таким образом, вице-президент Samsung, находящийся под стражей около года — с февраля 2017-го, сможет выйти на свободу.

Бывший президент Пак Кын Хе, по неофициальным данным, попросила апелляционный суд вынести решение в пользу Ли Чжэ Ёна, указав, что не получала от него никаких просьб, которые бы противоречили закону (англ.яз.).

The Korea Herald
Вице-президента Samsung и других крупнейших в Южной Корее бизнесменов обвиняли в том, что они давали взятки Чхве (Цой) Сун Силь — близкой подруге президента страны Пак Кын Хе.
Коррупционные дела, а также то, что Чхве (Цой) Сун Силь получила несанкционированный доступ к государственной тайне, стали причиной импичмента Пак Кын Хе.

Коррупционный скандал в Южной Корее

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