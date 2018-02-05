Суд освободил главу Samsung из тюрьмы. Его приговорили за взятки
Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна.
В августе Ли Чжэ Ён был приговорен к пяти годам заключения за взятки, которые он, по версии следствия, давал чиновникам, чтобы заручиться поддержкой Пак Кын Хе, занимавшей пост президента. Вице-президент Samsung свою вину категорически отрицал.
Апелляционный суд, рассмотрев дело Ли Чжэ Ёна, постановил сократить срок наказания с пяти до двух с половиной лет и отсрочить вступление в силу приговора на четыре года.
Таким образом, вице-президент Samsung, находящийся под стражей около года — с февраля 2017-го, сможет выйти на свободу.
Бывший президент Пак Кын Хе, по неофициальным данным, попросила апелляционный суд вынести решение в пользу Ли Чжэ Ёна, указав, что не получала от него никаких просьб, которые бы противоречили закону (англ.яз.).