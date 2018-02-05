Суд освободил главу Samsung из тюрьмы. Его приговорили за взятки

Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна.

В августе Ли Чжэ Ён был приговорен к пяти годам заключения за взятки, которые он, по версии следствия, давал чиновникам, чтобы заручиться поддержкой Пак Кын Хе, занимавшей пост президента. Вице-президент Samsung свою вину категорически отрицал.

Апелляционный суд, рассмотрев дело Ли Чжэ Ёна, постановил сократить срок наказания с пяти до двух с половиной лет и отсрочить вступление в силу приговора на четыре года.

Таким образом, вице-президент Samsung, находящийся под стражей около года — с февраля 2017-го, сможет выйти на свободу.