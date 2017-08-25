Руководителя Samsung приговорили к пяти годам за взятки

The Associated Press
06:40, 25 августа 2017
Надежный источник

Южнокорейский суд приговорил вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Его признали виновным в подкупе чиновников.

В своем решении судья постановил, что Ли Чжэ Ён пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента.

Обвинение просило приговорить Ли Чжэ Ёна к 12 годам тюрьмы.

Ли Чжэ Ён является фактическим руководителем Samsung, так как его отец Ли Гон Хи отошел от дел из-за болезни. С февраля 2017 года Ли Чжэ Ён находится под арестом.
Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве (Цой) Сун Силь. Компания и сам Ли настаивали, что стали жертвами вымогательства.
Коррупционное дело о даче взяток привело к импичменту южнокорейского президента Пак Кын Хе.

Коррупционный скандал в Южной Корее

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