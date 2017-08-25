Руководителя Samsung приговорили к пяти годам за взятки

В своем решении судья постановил, что Ли Чжэ Ён пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента.

Южнокорейский суд приговорил вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Его признали виновным в подкупе чиновников.

Ли Чжэ Ён является фактическим руководителем Samsung, так как его отец Ли Гон Хи отошел от дел из-за болезни. С февраля 2017 года Ли Чжэ Ён находится под арестом.

Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве (Цой) Сун Силь. Компания и сам Ли настаивали, что стали жертвами вымогательства.

Коррупционное дело о даче взяток привело к импичменту южнокорейского президента Пак Кын Хе.